РФ позбавила волі 18 кримських журналістів та блогерів – Кримська правозахисна група

Щонайменше 18 журналістів та блогерів з окупованого Криму позбавлені волі та утримуються російською окупаційною владою в місцях несвободи, повідомила представниця Кримської правозахисної групи Ірина Сєдова.

"Наразі ми маємо інформацію про 18 кримських журналістів, блогерів, громадянських журналістів, які позбавлені особистої свободи. Майже всі вони перебувають на території Російської Федерації. Тільки один із них, Єсипенко Владислав, перебуває на території окупованого Криму, всі інші вивезені в Росію і там перебувають в різних колоніях і СІЗО", – сказала Сєдова під час брифінгу в Медіацентрі Україна у Києві в п’ятницю.

За її словами, окупанти спеціально етапують журналістів саме у віддалені російські колонії, щоб у них було якомога менше можливості виходити на звʼязок та передавати будь-яку інформацію про себе, і щоб вони не могли бачитися зі своїми рідними.