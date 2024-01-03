СБУ викрила блогерів, які оприлюднили відео ворожих "прильотів" по Києву 2 січня

Служба безпеки України (СБУ) встановила особи чотирьох жителів столиці, які незаконно поширювали інформацію про наслідки масованої ракетно-дронової атаки РФ на Київ 2 січня.

"Зранку 2 січня вони здійснили несанкціоновану відеозйомку ворожих "прильотів" по місту та розмістили відповідні медіафайли у соцмережах. Ці відео миттєво"підхопили" численні пропагандистські пабліки країни-агресора та інформресурси спецслужб рф, зокрема телеграм-канал Шарія, якому інкримінують державну зраду", - повідомила СБУ в середу.

Зазначається, що отриману в такий спосіб інформацію окупанти та їхні поплічники могли використати для підготовки нових і коригування повторних повітряних ударів по Києву. Під час невідкладних заходів за місцем фактичного проживання "блогерів" виявлено мобільні телефони, які вони використовували для фіксації та поширення забороненого контенту.

Тривають комплексні перевірки, за підсумками яких вирішуватиметься питання про притягнення винних до відповідальності.

"Служба безпеки вкотре наголошує на забороні знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали щодо діяльності Сил оборони, а також наслідків ворожих обстрілів. Публікація таких медіафайлів розцінюється як коригування ворожого вогню, за що передбачено покарання до 12 років тюрми", - наголошується в повідомленні.