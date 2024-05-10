Події

11:18 10.05.2024

Унаслідок нічних атак були пошкоджені ЛЕП і відключалися побутові споживачі в трьох областях

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Унаслідок нічних атак були пошкоджені ЛЕП і відключалися побутові споживачі в трьох областях

Унаслідок нічних атак у Дніпропетровській, Харківській і Чернігівській областях були пошкоджені повітряні лінії та знеструмлені підстанції обленерго, що призвело до відключень побутових споживачів.

Згідно з повідомленням Міністерства енергетики, також у південному регіоні біля однієї з високовольтних підстанцій стався вибух через падіння БПЛА.

"Враховуючи значні пошкодження, завдані енергосистемі, просимо споживачів зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (особливо ввечері з 17:00 до 22:00)", - зазначається в повідомленні.

Міністерство також закликає промисловість переглянути виробничі процеси для зменшення навантаження на енергосистему, а також максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень і посилення стійкості енергосистеми.

Теги: #пошкодження #атаки_рф

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