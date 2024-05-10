СБУ затримала ворожого інформатора, який готував ракетний удар по залізничних ешелонах ЗСУ

Служба безпеки України затримала інформатора, який за допомогою вебкамери хотів скорегувати ракети ворога по залізничних ешелонах ЗСУ.

"Служба безпеки затримала російського інформатора, який готував ракетний удар по залізничній інфраструктурі Кіровоградщини", - йдеться в повідомленні спецслужби в п'ятницю.

За даними слідства, ворожий коригувальник - житель Кропивницького. "Для виконання завдання він намагався встановити вебкамеру поблизу одного з мостів, щоб зафіксувати "графіки" переміщення військових ешелонів. У разі виявлення рухомих складів ЗСУ фігурант мав у режимі онлайн передати їхні координати агресору для підготовки прицільного удару по залізничній гілці", - зазначається в повідомленні.

У такий спосіб ворог розраховував порушити постачання української зброї та боєприпасів на передову східного та південного фронтів.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження та затримали російського інформатора "на гарячому", коли він намагався встановити камеру поблизу залізничної колії.

Під час обшуку у зловмисника виявлено мобільний телефон, до якого він планував "прив'язати" відеопристрій, щоб відстежувати рух ешелонів.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою.