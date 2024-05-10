Глава Єврокомісії: Незабаром вільна Україна стане частиною Європейського союзу

Скоро вільна Україна стане частиною Європейського союзу, заявила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"У День Європи розмовляла з президентом Зеленським. Європа - у серці українців. І скоро вільна Україна стане частиною нашого Союзу", - написала вона в соцмережі Х.

Фон дер Ляєн зазначила, що Україні потрібна підтримка, щоб захистити свій народ і свободу від повітряних атак.

"Я підтвердила свою участь у червневому мирному саміті", - зазначила глава Єврокомісії.

Крім того, за її словами, вони із Зеленським "відзначили важливий прогрес України на шляху до переговорного процесу про вступ в ЄС".

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у четвер увечері обговорив підготовку до Саміту миру з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.