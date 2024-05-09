Міжвідомча комісія з питань реалізації норм міжнародного права обговорила питання захисту прав людини під час воєнного стану

Міжвідомча комісія з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права, до якої входить і Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ), розглянула питання захисту прав людини під час воєнного стану.

"Під головуванням віцепрем'єр-міністра Ірини Верещук у Києві відбулося засідання Міжвідомчої комісії з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права в Україні, до якої входить Український Червоний Хрест. Під час засідання йшлося про захист прав людини під час воєнного стану", - повідомило ТЧХУ в четвер у фейсбуці.

Учасники засідання наголосили на важливості дотримання гуманітарного права в усіх сферах діяльності держави та суспільства.

У ТЧХУ зазначили, що включення вивчення міжнародного гуманітарного права в обов'язкову освіту нині є одним з пріоритетних завдань.

"Курси, які охоплюватимуть питання захисту прав людини в ситуаціях збройних конфліктів, планується інтегрувати в навчальну програму. Теми міжнародного гуманітарного права включатимуть у програми шкільних дисциплін, таких як захист України, правознавство та історія. Освітній матеріал планують поширювати у вигляді посібників, онлайн-курсів та проводити спеціалізовані тренінги", - розповіли в ТЧХУ.

Учасники засідання також обговорили план проведення Літньої школи Українського Червоного Хреста з міжнародного гуманітарного права, яка відбудеться 17-21 червня.

В ТЧХУ нагадали, що міжвідомча комісія з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права в Україні є дорадчим органом, що діє при Кабінеті Міністрів, у сфері сприяння забезпеченню реалізації міжнародно-правових зобов'язань України у сфері міжнародного гуманітарного права. Український Червоний Хрест є ключовим допоміжним органом, що надає допомогу державі в реалізації норм міжнародного гуманітарного права.