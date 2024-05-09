Події

19:38 09.05.2024

У Києві великі промпідприємства знижують обсяги споживання електроенергії в пікові години, для побутових споживачів обмеження не застосовуються

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У Києві великі промпідприємства знижують обсяги споживання електроенергії в пікові години, для побутових споживачів обмеження не застосовуються

З метою зниження навантаження на енергетичну систему в Києві великі промислові підприємства знижують обсяги споживання електроенергії в пікові години, для побутових споживачів обмеження не застосовують, повідомив голова міської військової адміністрації (МВА) Сергій Попко.

"Енергетики спільно з промисловими підприємствами, великими споживачами електроенергії, зменшують обсяги споживання в пікові години. Для побутових споживачів обмеження не застосовуються", - ідеться в повідомленні Київської МВА в телеграм-каналі з посиланням на Попка.

"Ще раз прошу всіх жителів столиці економити електроенергію, особливо у вечірні години. Допомагайте енергосистемі, будьте відповідальними", - звернувся Попко до містян.

 

 

 

Теги: #київ #енергопостачання

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