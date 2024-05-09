Події

19:09 09.05.2024

Столиця додатково виплатить понад 146 млн грн киянам - учасникам АТО - КМДА

1 хв читати
Столиця додатково виплатить понад 146 млн грн киянам - учасникам АТО - КМДА

Столиця додатково виплатить понад 146 млн грн 29 тис. учасників антитерористичної операції (АТО), повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на Департамент соціальної та ветеранської політики КМДА.

"Київ додатково виплатить 146 млн 333 тис. грн киянам-учасникам і киянкам-учасницям АТО. Матеріальну допомогу від міста отримають понад 29 тисяч осіб. Про це повідомляє КМДА... Згідно з відповідним розпорядженням київського міського голови, додаткову соціальну підтримку передбачено для киян-учасників і киянок-учасниць АТО", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті КМДА в четвер.

До міської цільової програми "Підтримка киян - Захисників і Захисниць України" було внесено відповідні доповнення.

Зазначено, що розмір одноразової виплати становитиме 5 тис. грн.

Теги: #кмда #виплати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:43 06.05.2024
У Києві станція метро "Поштова площа" працює у звичайному режимі, ризиків підтоплення немає - КМДА

У Києві станція метро "Поштова площа" працює у звичайному режимі, ризиків підтоплення немає - КМДА

19:02 26.04.2024
На Набережному шосе в Києві 27 квітня короткочасно обмежать рух транспорту - КМДА

На Набережному шосе в Києві 27 квітня короткочасно обмежать рух транспорту - КМДА

18:41 26.04.2024
Кабмін України затвердив порядок призначення та виплат допомоги дітям із ВІЛ

Кабмін України затвердив порядок призначення та виплат допомоги дітям із ВІЛ

18:03 26.04.2024
До Дня Києва 42 тисячі киян, постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС, отримають матеріальну допомогу - Кличко

До Дня Києва 42 тисячі киян, постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС, отримають матеріальну допомогу - Кличко

14:39 16.04.2024
Виплату 70 тис. військовим "на нулі" може бути покрито коштом податків і ОВДП - Гетманцев

Виплату 70 тис. військовим "на нулі" може бути покрито коштом податків і ОВДП - Гетманцев

17:14 12.04.2024
КМДА призупинила аукціон зі здачі в оренду столичного Житнього ринку

КМДА призупинила аукціон зі здачі в оренду столичного Житнього ринку

10:05 09.04.2024
ДБР викрило учасників організованої групи, які розтратили понад 3,5 млн гривень "бойових" виплат для військових

ДБР викрило учасників організованої групи, які розтратили понад 3,5 млн гривень "бойових" виплат для військових

12:49 05.04.2024
Кияни-захисники з інвалідністю I та II групи можуть отримати часткову компенсацію від міста під час купівлі нового авто

Кияни-захисники з інвалідністю I та II групи можуть отримати часткову компенсацію від міста під час купівлі нового авто

14:37 26.03.2024
Київ другий рік поспіль входить до рейтингу 30 столиць світу з найкращими показниками якості повітря - КМДА

Київ другий рік поспіль входить до рейтингу 30 столиць світу з найкращими показниками якості повітря - КМДА

12:45 20.03.2024
Єврокомісія виплатила перші EUR4,5 млрд Україні - Боррель

Єврокомісія виплатила перші EUR4,5 млрд Україні - Боррель

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський звільнив С. Рудя з посади начальника УДО - указ

Нейтральності в тому, що хтось окупант, а хтось – жертва, не може бути - Зеленський

В ОДЕСІ ПРОЛУНАВ ВИБУХ - МЕР

Переговори про вступ України до ЄС мають розпочатися якнайшвидше - Мецола

Позиція Європарламенту буде значущою для оборонної підтримки України - Зеленський

ОСТАННЄ

Президент Чехії підтвердив свою участь у Саміті миру

Зеленський звільнив С. Рудя з посади начальника УДО - указ

Шмигаль обговорив із Мецолою конфіскацію активів РФ та євроінтеграцію України

Ворог завдав 5 ракетних і 72 авіаудари, обстріляв понад 100 населених пунктів

У Києві великі промпідприємства знижують обсяги споживання електроенергії в пікові години, для побутових споживачів обмеження не застосовуються

Шмигаль і Шульце обговорили реалізацію спільних проєктів і підготовку до Конференції з питань відновлення

За добу на фронті відбулося 76 бойових зіткнень, ЗС України відбили 20 атак на авдіївському напрямку

Зеленський обговорив з президентом Гани питання співпраці та участі в Саміті миру

Президент Молдови підтвердила свою участь у Саміті миру - Зеленський

Посол Великої Британії привітав Залужного з призначенням послом: З нетерпінням очікую спільної роботи зі зміцнення партнерства

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА