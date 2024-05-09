Столиця додатково виплатить понад 146 млн грн киянам - учасникам АТО - КМДА

Столиця додатково виплатить понад 146 млн грн 29 тис. учасників антитерористичної операції (АТО), повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на Департамент соціальної та ветеранської політики КМДА.

"Київ додатково виплатить 146 млн 333 тис. грн киянам-учасникам і киянкам-учасницям АТО. Матеріальну допомогу від міста отримають понад 29 тисяч осіб. Про це повідомляє КМДА... Згідно з відповідним розпорядженням київського міського голови, додаткову соціальну підтримку передбачено для киян-учасників і киянок-учасниць АТО", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті КМДА в четвер.

До міської цільової програми "Підтримка киян - Захисників і Захисниць України" було внесено відповідні доповнення.

Зазначено, що розмір одноразової виплати становитиме 5 тис. грн.