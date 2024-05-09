Мери Києва та Брюсселя передали військовим систему РЕБ, Starlink і 50 FPV-дронів

Міський голова Києва Віталій Кличко разом із мером Брюсселя Філіпом Клозом відвідали бійців батальйону "Свобода" 4 бригади оперативного призначення "Рубіж" Нацгвардії України, які перебувають на ротації в Київській області.

"Приїхали з Філіпом не з пустими руками. Мер Брюсселя передав бійцям систему РЕБ та Starlink. А я, в якості благодійної допомоги, - ще 50 FPV-дронів. Нове, дуже потрібне захисникам, оснащення вирушить на Донбас", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Він нагадав, що громада Києва постійно допомагає військовим.

"4-й бригаді від початку повномасштабної війни з бюджету столиці виділили понад 500 млн грн. На ці кошти бійці раніше закупили та відправили на фронт понад 1500 БПЛА. А також – системи РЕБ, сотні радіостанцій, автівки та інше необхідне оснащення. Також у якості благодійної допомоги передавали бійцям 4-ї бригади сотні БПЛА різного типу, системи РЕБ, приціли нічного бачення, засоби захисту. Столиця і надалі продовжить допомагати нашим захисникам", - наголосив мер.