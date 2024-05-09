Події

12:15 09.05.2024

Найближчими днями в Україні трохи потеплішає, місцями дощі, найближчої ночі очікуються поверхневі заморозки

1 хв читати
Найближчими днями в Україні трохи потеплішає, місцями дощі, найближчої ночі очікуються поверхневі заморозки

Уночі в п'ятницю, 10 травня, в Україні без опадів, лише вдень у Сумській та Чернігівській областях місцями невеликий дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с, на півдні країни північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, у Сумській, Харківській та Луганській області заморозки в повітрі 0-3°), на Закарпатті та узбережжі морів 5-10° тепла. Удень 14-19°, на півдні та південному заході України 17-22°, у Карпатах 10-15°.

У Києві 10 травня без опадів. Вітер південно-західний, 3-5 м/с. Температура вночі 3-5° тепла; вдень 16-18°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 10 травня найвищу температуру вдень було зафіксовано на позначці 28,7° тепла в 1996 р., найнижчу вночі на позначці 1,7° морозу в 1912 році.

У суботу, 11 травня, у північних, удень і західних, центральних та східних областях місцями невеликий короткочасний дощ, на решті території без опадів. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°; вдень 13-18° тепла, на Закарпатті та в південній частині України 16-21°.

У Києві 11 травня місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° тепла; вдень 15-17°.

Теги: #прогноз #погода

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:56 08.05.2024
У четвер в Україні без опадів, лише в Карпатах і Криму короткочасні дощі, на поверхні ґрунту заморозки

У четвер в Україні без опадів, лише в Карпатах і Криму короткочасні дощі, на поверхні ґрунту заморозки

06:34 07.05.2024
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 7 травня, оголошено I (жовтий) рівень небезпеки - Гідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 7 травня, оголошено I (жовтий) рівень небезпеки - Гідрометцентр

12:41 06.05.2024
Найближчі дні в Україні будуть теплими, вночі в середу місцями заморозки

Найближчі дні в Україні будуть теплими, вночі в середу місцями заморозки

11:42 05.05.2024
Помірні дощі прийдуть в Україну найближчими днями

Помірні дощі прийдуть в Україну найближчими днями

12:34 03.05.2024
У вихідні в Україні буде тепло, у неділю в Києві та низці областей короткочасні дощі

У вихідні в Україні буде тепло, у неділю в Києві та низці областей короткочасні дощі

12:36 02.05.2024
У п'ятницю в Україні буде тепло і сухо, на півдні вдень до 26°, у Чернігівській та Сумській областях 15-20°

У п'ятницю в Україні буде тепло і сухо, на півдні вдень до 26°, у Чернігівській та Сумській областях 15-20°

13:09 01.05.2024
Найближчі дні в Україні будуть теплими, невеликий дощ пройде на сході країни

Найближчі дні в Україні будуть теплими, невеликий дощ пройде на сході країни

12:42 29.04.2024
Найближчими днями в Україні буде тепло, переважно без опадів

Найближчими днями в Україні буде тепло, переважно без опадів

11:20 28.04.2024
На початку тижня в південно-східній частині України очікуються короткочасні дощі, грози

На початку тижня в південно-східній частині України очікуються короткочасні дощі, грози

12:39 26.04.2024
У ніч на суботу на більшій частині України невеликі дощі, у Житомирській і Вінницькій областях можливі заморозки на ґрунті

У ніч на суботу на більшій частині України невеликі дощі, у Житомирській і Вінницькій областях можливі заморозки на ґрунті

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Дух Європи живе в кожному місті України - Мецола

Безпілотники СБУ уразили дві перевалювальні нафтобази в Краснодарському краї - джерело

Зеленський закликав нарощувати співпрацю між громадами України та Європи

Дві ГЕС виведено з експлуатації - "Укргідроенерго"

Президентка Європарламенту прибула до Києва

ОСТАННЄ

Дух Європи живе в кожному місті України - Мецола

Мери Києва та Брюсселя передали військовим систему РЕБ, Starlink і 50 FPV-дронів

Безпілотники СБУ уразили дві перевалювальні нафтобази в Краснодарському краї - джерело

Зеленський закликав нарощувати співпрацю між громадами України та Європи

Дві ГЕС виведено з експлуатації - "Укргідроенерго"

Виступ Alyona Alyona & Jerry Heil у першому півфіналі Євробачення-2024 входить до трійки за кількістю переглядів

Прем'єр-міністр Ірландії підтвердив свою участь у Саміті миру - Зеленський

Президентка Європарламенту прибула до Києва

Рада звільнила міністра агрополітики Сольського

Міністерка економічної співпраці та розвитку Німеччини прибула до Києва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА