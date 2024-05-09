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06:55 09.05.2024

9 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

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9 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 806 РОСІЙСЬКА Агресія - DAY 806 RUSSIAN AGRESSION

9 травня відзначають День Європи, День магнітної абетки, День гудзиків.

У Латвії – День пам'яті жертв війни в Україні, у Вірменії - Амбарцум – Вознесіння Господнє, День батька у Німеччині.

Православна церква – Світлий четвер; перенесення мощів святого Миколая з Мир Лікійських до міста Барі; пророка Ісаї.

Вознесіння Господнє у західних християн.

День Європи

Присвячений єдності та миру країн, що входять до Європейського Союзу. Також його називають День декларації Шумана.

9 травня 1950 року країни Європи вперше запропонували створити ЄС та затвердили це рішення декларацією Шумана, який тоді був міністром закордонних справ Франції.

Ще цього дня:

1913 – Перший політ гідроплану С-10 "Гідро" Ігоря Сікорського;

1919 – Симон Петлюра обраний головою Директорії УНР;

1920 – Проведено польсько-український парад на Хрещатику з нагоди визволення Києва від більшовиків;

1920 - В Ужгороді засновано українське товариство "Просвіта".

1927 - Парламент Австралії переїхав до нової столиці – Канберри;

1950 – Створено Європейське об'єднання вугілля та сталі, – перша європейська спільнота, яка стала провісницею Євросоюзу;

1955 – Федеративна Республіка Німеччина увійшла до складу НАТО;

1962 – Перший політ у США вертольота-крана S-64 Ігоря Сікорського;

2018 - Гребля Патель у Кенії на території Великої рифтової долини була прорвана через зливи. Загинули щонайменше 48 осіб;

2022 - Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав Закон S.3522 про ленд-ліз для захисту демократії в Україні та боротьби проти Росії.

Церковне свято

Сьогодні відзначають день перенесення мощів святого Миколая Чудотворця, встановлений ще 1087 року. У народі його також називають Миколою Літнім. Він пов'язаний із перенесенням мощів святителя Миколая з Мир Лікійських (сучасна Туреччина) до італійського міста Барі.

У XI столітті грецька імперія переживала лихоліття. Турки спустошували її володіння в Малій Азії, розоряли міста та села, вбивали їх мешканців та знищували святині. Вони хотіли знищити мощі святителя Миколая, шанованого християнами.

Жителям міста Барі, розташованого на березі Адріатичного моря, вдалося врятувати мощі святителя. Їх урочисто перенесли до церкви святого Стефана, що була неподалік моря. За рік було збудовано церкву на честь святителя Миколая та освячено папою Урбаном II.

Нині мощі Миколи Чудотворця зберігаються у базиліці Святого Миколая у Барі.

Світлий четвер

Світлий четвер – четвертий день після Великодня називають Великоднем мертвих, адже сьогодні треба згадати померлих родичів, відвідати цвинтар та прибрати на могилах.

Вознесіння Господнє у західних християн

Щороку в четвер сорокового дня після Великодня відзначається Вознесіння Господнє. Урочиста подія пов'язана з тілесним піднесенням Ісуса Христа на небеса до Бога-Отця.

У день Вознесіння католики звершують всенічне богослужіння, гасять пасхальні свічки, святять виноград та бобові, піднімають статую Ісуса, випускають у небо голубів.

У католиків вважається, що під час свята рослини можуть зцілювати краще, тому на Вознесіння заведено збирати різноманітні корисні трави на наступний рік. Західні християни традиційно готують птицю і моляться за хорошу погоду та врожай. Дощ на Вознесіння – погана прикмета.

Іменини: Василь, Гаврило, Дмитро, Йосип, Микола, Семен, Акиліна.

Теги: #церковне_свято #цей_день #9травня #іменини

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