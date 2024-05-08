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12:56 08.05.2024

У четвер в Україні без опадів, лише в Карпатах і Криму короткочасні дощі, на поверхні ґрунту заморозки

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У четвер в Україні без опадів, лише в Карпатах і Криму короткочасні дощі, на поверхні ґрунту заморозки

У четвер, 9 травня, в Україні без опадів, лише в Карпатах і Криму невеликі короткочасні дощі, вітер північний, північно-східний, 3-8 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі в Україні 1-6°С тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°С, у Чернігівській та Сумській областях заморозки в повітрі 0-3°С, у південній частині та на Закарпатті 7-12°С тепла; в Україні вдень 15-20°С, у північних, східних, Полтавській та Черкаській областях 10-15°С тепла.

У Києві в четвер без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6°С тепла, вдень 12-14°С.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії Бориса Срезневського, у Києві 9 травня найвища температура вдень була 28,5°С у 1985 р., найнижча вночі -1,6°С у 1909 р.

У п'ятницю, 10 травня, в Україні без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі 1-6°С тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°С, у Сумській, Харківській та Луганській областях заморозки в повітрі 0-3°С, на Закарпатті та узбережжі морів 5-10°С тепла; вдень 13-18°С, у південній, південно-західній частинах 17-22°С.

У Києві в п'ятницю без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі 4-6°С тепла, вдень 15-17°С.

Теги: #погода #прогноз

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