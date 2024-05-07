Кулеба обговорив із главою МЗС Антигуа і Барбуди шляхи подальшого розвитку двостороннього співробітництва між країнами

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Антигуа і Барбуди Еверлі Полом Четом Гріном.

"У розмові зі своїм колегою Еверлі Полом Четом Гріном я висловив вдячність державі Антигуа і Барбуда за послідовну підтримку України, в тому числі в ООН та ОАД. Ми обговорили шляхи подальшого розвитку нашої двосторонньої співпраці та зміцнення зв'язків України з КАРІКОМ", - написав Кулеба в соцмережі Х.