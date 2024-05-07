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17:17 07.05.2024

Заступник глави МЗС України поінформував гендиректора ОЗХЗ про системні порушення РФ Конвенції про заборону хімічної зброї

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Заступник глави МЗС України поінформував гендиректора ОЗХЗ про системні порушення РФ Конвенції про заборону хімічної зброї

Перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга провів відеозустріч із генеральним директором Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) Фернандо Аріасом.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, Сибіга поінформував генерального директора ОЗХЗ про ратифікацію Верховною Радою додаткової угоди між Україною та Технічним секретаріатом ОЗХЗ про привілеї та імунітети для візитів технічної допомоги. Своєю чергою угода відкриває можливості для організації візитів технічної допомоги ОЗХЗ в Україну.

"Генеральному директору ОЗХЗ доведено інформацію щодо системних порушень Російською Федерацією Конвенції про заборону хімічної зброї. Перший заступник міністра закордонних справ України звернув особливу увагу на застосування державою-агресором спеціальних боєприпасів, споряджених токсичними хімічними речовинами, проти військовослужбовців Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що компетентні органи України вживають усіх необхідних заходів, зокрема в рамках досудових розслідувань у кримінальних провадженнях, для притягнення винних осіб РФ до відповідальності.

Під час зустрічі співрозмовники обговорили поточний стан і перспективи зміцнення імплементації Україною Конвенції про заборону хімічної зброї, зокрема й шляхом удосконалення законодавства України у сфері хімічної безпеки.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено обговоренню питань щодо посилення інституційних спроможностей України з метою забезпечення відповідного реагування на загрози хімічного характеру.

За підсумками зустрічі сторони домовились про продовження активної співпраці між Україною та Технічним секретаріатом ОЗХЗ для встановлення всіх фактів порушення Конвенції про заборону хімічної зброї та застосування такої зброї в Україні.

Теги: #мзс #озхз #хімічна_зброя

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