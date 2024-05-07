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10:24 07.05.2024

Російські війська за добу 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини, евакуйовано 506 осіб

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Російські війська за добу 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини, евакуйовано 506 осіб

Російські війська протягом доби 11 разів обстріляли населені пункти Донецької області, з лінії фронту було евакуйовано 506 осіб, серед них 51 дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

Як повідомив Філашкін у телеграм-каналі у вівторок, у Волноваському районі у Великій Новосілці було пошкоджено будинок; у Покровському районі в Мар'їнській громаді пошкоджено інфраструктурний об'єкт у Єлизаветівці. У Курахівській громаді обстріляні Курахове, Курахівка та Веселий Гай.

"Краматорський район. У Лиманській громаді зруйновано гараж у Зарічному. В Іллінівській громаді пошкоджено чотири будинки: два в Калиновому та два у Старій Миколаївці", - написав голова ОВА.

За його даними, в Торецьку Бахмутського району пошкоджено три багатоповерхові будинки, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджено 10 приватних будинків і дві господарчі будівлі.

 

Теги: #евакуація #обстріли #донецька_область

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