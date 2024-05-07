Події

02:53 07.05.2024

Міноборони Литви має намір провести зміни в структурі збройних сил

1 хв читати
Міноборони Литви має намір провести зміни в структурі збройних сил

Міністерство оборони Литви вносить в уряд проєкт змін у структурі армії у зв'язку зі створенням нових підрозділів - піхотної дивізії і танкового батальйону.

Як випливає з проекту поправок до закону про принципову структуру збройних сил і граничної чисельності військ, піхотна дивізія розвиватиметься шляхом створення нових або посилення наявних військових частин у збройних сил Литви.

У рамках розвитку піхотної дивізії пропонується створити нову військову одиницю - артилерійський полк, а також реорганізувати наявні військові підрозділи: інженерний батальйон полковника Юозаса Віткуса - у полк, а батальйон ППО ВПС Литви - у полк ППО. Передбачається також реорганізація гусарського батальйону короля Міндаугаса в танковий батальйон.

Проєкт поправок передбачає утворення служби портової та берегової оборони ВМС, управління з кіберзахисту, до якого увійдуть батальйон зв'язку та інформаційних систем і служба інформаційних технологій.

Нові підрозділи будуть створені на базі наявних.

Законопроєкт також передбачає збільшення чисельності армії з 20 тис. 840 осіб до 29 тис. 380 осіб, а граничну чисельність призову - з 4 240 осіб до 7 040 осіб.

Теги: #литва #структура #міноборони #армія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:59 04.05.2024
На вітчизняних виробників припадає 70% від суми всіх угод із закупівлі озброєння - "Агентство оборонних закупівель"

На вітчизняних виробників припадає 70% від суми всіх угод із закупівлі озброєння - "Агентство оборонних закупівель"

13:29 03.05.2024
Наказ Міноборони, що визначає придатність до військової служби, набуде чинності з 4 травня

Наказ Міноборони, що визначає придатність до військової служби, набуде чинності з 4 травня

20:14 01.05.2024
Міноборони України розпочало розробку моделі Системи інтегрованої оборони

Міноборони України розпочало розробку моделі Системи інтегрованої оборони

16:25 30.04.2024
Київ передав бійцям 3 штурмової бригади 20 нових пікапів Toyota Hilux - Кличко

Київ передав бійцям 3 штурмової бригади 20 нових пікапів Toyota Hilux - Кличко

20:24 27.04.2024
Данія має намір посилити фінансову допомогу оборонній промисловості України

Данія має намір посилити фінансову допомогу оборонній промисловості України

21:06 26.04.2024
Президент Польщі заявив про готовність надати військову допомогу Литві

Президент Польщі заявив про готовність надати військову допомогу Литві

18:35 24.04.2024
Міноборони України опублікувало основні новації в законі про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня

Міноборони України опублікувало основні новації в законі про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня

13:12 24.04.2024
Міноборони створило Офіс підтримки коаліцій для забезпечення системного управління військовою допомогою від партнерів

Міноборони створило Офіс підтримки коаліцій для забезпечення системного управління військовою допомогою від партнерів

12:05 23.04.2024
Литва передала Україні бронетранспортери M577

Литва передала Україні бронетранспортери M577

10:08 23.04.2024
У Литві стартують масштабні маневри німецької армії, в країні одночасно відбуваються ще три великі військові навчання

У Литві стартують масштабні маневри німецької армії, в країні одночасно відбуваються ще три великі військові навчання

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Саміт миру покаже, хто дійсно виступає за рівноправність у світі

Зеленський заслухав доповідь Сирського за підсумками його поїздки на передову

Україна не бачить правових підстав для визнання Путіна демократично обраним і легітимним президентом РФ - заява МЗС

Сирський дві доби провів на покровському та курахівському напрямках, ухвалив рішення щодо посилення оборони резервами

У результаті місії ГУР у Криму знищено швидкісний катер ворога

ОСТАННЄ

Космічна компанія Возняка Privateer купує Orbital Insight і залучає $56,5 млн.

Білопільська громада залишилася без електропостачання - Сумська ОВА

Війська РФ за минулий день здійснили 31 обстріл 11 громад Сумської області, поранено трьох людей, із них двоє - діти

Хамас прийняв пропозицію про припинення вогню, але Ізраїль заявив, що вона неприйнятна

Нідерланди планують постачання F-16 Україні з осені

Макрон вітає "зобов'язання" Китаю "утримуватися від продажу будь-якої зброї" Москві

Пентагон засудив "безвідповідальну риторику" Росії

ХАМАС заявив про згоду на запропоновану Єгиптом і Катаром угоду про припинення вогню в Секторі Гази

Саміт миру покаже, хто дійсно виступає за рівноправність у світі

Зеленський заслухав доповідь Сирського за підсумками його поїздки на передову

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА