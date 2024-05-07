Міноборони Литви має намір провести зміни в структурі збройних сил

Міністерство оборони Литви вносить в уряд проєкт змін у структурі армії у зв'язку зі створенням нових підрозділів - піхотної дивізії і танкового батальйону.

Як випливає з проекту поправок до закону про принципову структуру збройних сил і граничної чисельності військ, піхотна дивізія розвиватиметься шляхом створення нових або посилення наявних військових частин у збройних сил Литви.

У рамках розвитку піхотної дивізії пропонується створити нову військову одиницю - артилерійський полк, а також реорганізувати наявні військові підрозділи: інженерний батальйон полковника Юозаса Віткуса - у полк, а батальйон ППО ВПС Литви - у полк ППО. Передбачається також реорганізація гусарського батальйону короля Міндаугаса в танковий батальйон.

Проєкт поправок передбачає утворення служби портової та берегової оборони ВМС, управління з кіберзахисту, до якого увійдуть батальйон зв'язку та інформаційних систем і служба інформаційних технологій.

Нові підрозділи будуть створені на базі наявних.

Законопроєкт також передбачає збільшення чисельності армії з 20 тис. 840 осіб до 29 тис. 380 осіб, а граничну чисельність призову - з 4 240 осіб до 7 040 осіб.