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12:41 06.05.2024

Найближчі дні в Україні будуть теплими, вночі в середу місцями заморозки

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Найближчі дні в Україні будуть теплими, вночі в середу місцями заморозки
Фото: Pixabay

Короткочасні дощі, подекуди грози очікуються у вівторок, 7 травня, у західних, північних, удень і центральних, Одеській, Миколаївській і Харківській областях, на решті території України без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер південно-західний із переходом на північний, 7-12 м/с, удень на Лівобережжі та в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°; вдень 21-26°, у західних, північних областях і на узбережжях морів 17-22°, у Карпатах 10-15°.

У Києві у вівторок, 7 травня, можливий дощ. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 18-20°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 7 травня найвищу температуру вдень було зафіксовано на позначці 29,2 градусів тепла в 1907 і 1969 роках, а найнижчу – вночі на позначці 0,4 градуса тепла в 1886 році.

У середу, 8 травня, у більшості областей без опадів, лише вночі в південних, східних і більшості центральних областей, вдень місцями в південно-східних областях, у Карпатському регіоні й Криму короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у більшості західних, північних і Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, на півдні та південному сході 8-13° тепла; вдень 12-17°, на південному сході 16-21°.

У Києві в середу, 8 травня, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°; температура вдень 12-17° тепла.

Теги: #погода #прогноз

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