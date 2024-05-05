Події

19:31 05.05.2024

Під ворожим обстрілом села Моначинівка Харківської області загинула пенсіонерка

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Під ворожим обстрілом села Моначинівка Харківської області загинула пенсіонерка

Унаслідок ворожого обстрілу села Моначинівка Кіндрашівської громади Куп'янського району Харківської області загинула 88-річна жінка, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Тіло загиблої деблокували з-під завалів після ліквідації пожежі в будинку", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося раніше, ворожий обстріл Моначинівки спровокував пожежу в приватному будинку, постраждав 34-річний мирний житель.

 

 

 

Теги: #жертви #харківська_область #обстріли

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