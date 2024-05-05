Унаслідок обстрілу Куп'янського району двоє постраждалих, під завалами може бути жінка - обладміністрація

Двоє людей постраждали внаслідок обстрілу російськими окупантами сіл Моначинівка і Ківшарівка Куп'янського району Харківської області в неділю, повідомив голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, у Моначинівці "є загоряння приватного будинку, постраждав 34-річний цивільний чоловік". "Під завалами може перебувати жінка", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За словами очільника обладміністрації, ще одна людина постраждала внаслідок ворожого обстрілу Ківшарівки.