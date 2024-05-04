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10:59 04.05.2024

На час Великодніх свят у Херсонській міській громаді запроваджено додаткові обмеження - Мрочко

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На час Великодніх свят у Херсонській міській громаді запроваджено додаткові обмеження - Мрочко

Під час Великодніх свят на території Херсонської міської громади діятимуть додаткові обмеження, повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Зважаючи на складну безпекову ситуацію, у Херсонській міській територіальній громаді на час Великодніх свят та поминальних днів будуть введені додаткові обмеження. Зокрема, діятиме заборона на відвідування кладовищ жителями МТГ, крім похоронних процесій", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

Також буде заборонено проводити богослужіння під час комендантської години та освячення на відкритих територіях культових споруд.

Повідомляється, що релігійним організаціям громади рекомендуємо проводити богослужіння на онлайн-ресурсах для мінімізації присутності вірян, а святкові заходи (освячення) - тільки в приміщенні культових споруд. Крім того, слід установити розклад богослужінь так, щоб їхній початок і завершення не припадали на період комендантської години, з огляду на час на дорогу до храму та від нього.

"Відповідне розпорядження про організацію заходів безпеки під час Великодніх свят і поминальних днів уже підписано", - зазначив Мрочко.

Теги: #безпека #великдень

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