ППО ліквідувала 13 ударних БПЛА у двох областях України

Українська ППО в ніч на суботу ліквідувала 13 із 13 ворожих безпілотників у двох областях України, інформують Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 4 травня 2024 року противник атакував 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" і чотирма зенітними керованими ракетами С-300. Всі пуски проводилися з Бєлгородської обл. - рф", - ідеться в повідомленні.

У командуванні зазначили, що в результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп Повітряних Сил знищено всі 13 ударних БПЛА в Харківській і Дніпропетровській областях.