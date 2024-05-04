Події

06:54 04.05.2024

ППО ліквідувала 13 ударних БПЛА у двох областях України

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ППО ліквідувала 13 ударних БПЛА у двох областях України

Українська ППО в ніч на суботу ліквідувала 13 із 13 ворожих безпілотників у двох областях України, інформують Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 4 травня 2024 року противник атакував 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" і чотирма зенітними керованими ракетами С-300. Всі пуски проводилися з Бєлгородської обл. - рф", - ідеться в повідомленні.

У командуванні зазначили, що в результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп Повітряних Сил знищено всі 13 ударних БПЛА в Харківській і Дніпропетровській областях.

 

 

 

 

Теги: #ліквідація #ппо #шахеди

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