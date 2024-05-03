Уряд продовжив на 1 місяць термін дії відстрочки від призову співробітникам "Укрзалізниці"

Кабінет міністрів України продовжив на один місяць термін дії відстрочок від призову на військову службу для працівників АТ "Укрзалізниця", йдеться в постанові Кабміну № 492 від 3 травня "Деякі питання бронювання військовозобов'язаних працівників залізничного транспорту".

"Встановити, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, надані військовозобов'язаним працівникам державних акціонерних товариств, які здійснюють діяльність у сфері залізничного транспорту, відповідними рішеннями Міністерства економіки... які не закінчилися на день прийняття цієї постанови, продовжуються автоматично на один місяць", - ідеться в тексті постанови.