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21:18 03.05.2024

Уряд продовжив на 1 місяць термін дії відстрочки від призову співробітникам "Укрзалізниці"

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Уряд продовжив на 1 місяць термін дії відстрочки від призову співробітникам "Укрзалізниці"

Кабінет міністрів України продовжив на один місяць термін дії відстрочок від призову на військову службу для працівників АТ "Укрзалізниця", йдеться в постанові Кабміну № 492 від 3 травня "Деякі питання бронювання військовозобов'язаних працівників залізничного транспорту".

"Встановити, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, надані військовозобов'язаним працівникам державних акціонерних товариств, які здійснюють діяльність у сфері залізничного транспорту, відповідними рішеннями Міністерства економіки... які не закінчилися на день прийняття цієї постанови, продовжуються автоматично на один місяць", - ідеться в тексті постанови.

 

 

 

Теги: #укрзалізниця #відстрочка

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