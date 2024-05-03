Затримано керівника ДП "Адміністрації річкових портів", якого підозрюють в одержанні хабаря за дозвіл влаштувати місця для відпочинку на причалах

Правоохоронці затримали керівника ДП "Адміністрації річкових портів" за підозрою в одержанні неправомірної вигоди в розмірі $8,5 тис. за дозвіл розмістити місця для відпочинку на причалах у Київській області, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

"За інформацією правоохоронних органів, учора затримано керівника ДП "Адміністрації річкових портів" на отриманні неправомірної вигоди в розмірі $8,5 тис. за укладення договору з експлуатації гідротехнічних споруд (причалів) у Київській області для організації місць відпочинку та розміщення малих архітектурних форм", - ідеться в повідомленні міністерства у фейсбуці в п'ятницю.

Зазначено, що його підозрюють за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання обрання запобіжного заходу.

"Міністерство підкреслює нульову толерантність до корупції посадових осіб, зацікавлене в об'єктивному розслідуванні та всіляко сприяє правоохоронним органам у встановленні істини", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні не зазначено імені затриманого, Адміністрацію річкових портів із 10 липня 2020 року очолює Олександр Козловський.