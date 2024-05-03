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19:49 03.05.2024

У Бородянці Київської області "зникли" 20 млн грн на відновлення - Держаудитслужба

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Ревізія діяльності Бородянської селищної ради виявила збитки на 19,8 млн грн, які були виділені на відновлення населеного пункту, повідомляє пресслужба Північного офісу Державної аудиторської служби (Держаудитслужба).

"Під час ревізії Бородянської селищної ради аудитори Північного офісу Держаудитслужби виявили збитки на 19,8 млн грн, які були виділені на відновлення населеного пункту, який значно постраждав під час російської окупації", - йдеться в повідомленні Північного офісу Держаудитслужби в п'ятницю.

Зазначається, що "основна частина порушень на суму 14 млн грн - відсутність металопластикових вікон, які мала встановити селищна рада в межах відновлення регіону. До того ж роботи з відновлення вікон і дверей проводилися за цінами, що перевищують ринкові. Такі порушення призвели до неефективного використання бюджетних коштів на суму 5,2 млн грн".

Крім того, згідно з чек-листами за програмою "єВідновлення", на ремонт пошкоджених будинків було надано грошову допомогу на суму 2,6 млн грн. "Однак аудитори з'ясували, що така сама сума, за рахунками, була витрачена на ті самі роботи, що призвело до їхнього фактичного подвоєння. Подібний підхід неефективного використання державних коштів стає причиною того, що окремі особи отримують подвійне фінансування за рахунок інших платників податків", - наголошується в повідомленні.

Повідомляється, що інформацію про виявлені порушення передано до Офісу генерального прокурора для притягнення винних до кримінальної відповідальності.

 

 

 

Теги: #аудит #бородянка #розкрадання #відновлення

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