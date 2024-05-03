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14:32 03.05.2024

Поліція ліквідувала call-центр в Одесі, співробітники якого викрадали кошти з банківських рахунків іноземців

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Поліція ліквідувала call-центр в Одесі, співробітники якого викрадали кошти з банківських рахунків іноземців

Слідчі Національної поліції України в Одесі викрили масштабний call-центр, співробітники якого незаконно отримували банківські дані іноземців і викрадали кошти з рахунків, повідомляє пресслужба ГУ НП в Одеській області.

"За матеріалами слідства, фігуранти купували у DarkNet бази даних клієнтів банківських установ з їхніми номерами карток, строком їх дії, CVV-кодами тощо. Після зловмисники телефонували чи писали їх власникам повідомлення про виграш значних коштів, а для їх отримання необхідно було назвати код, зазначений в sms. Насправді ж це був одноразовий пароль перевірки, за допомогою якого зловмисники привʼязували картки потерпілих до своїх гаманців Apple та Google Pay і виводили їх кошти на підконтрольні рахунки, заздалегідь відкриті на підставних осіб в українських державних банківських установах", - зазначається в повідомленні.

Для припинення злочинної діяльності поліцейські провели низку санкціонованих обшуків на території Києва, Сумської, Черкаської та Одеської областей, під час яких вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони з інформацією, що підтверджує факт скоєння злочинів.

"В офісі працювали понад сімдесят осіб віком від вісімнадцяти до тридцяти років. Незаконно отримавши банківські дані іноземних громадян, фігуранти вивели на підконтрольні рахунки майже 1,5 млн грн. Серед потерпілих - клієнти банків США, Франції, Великої Британії, Іспанії, Польщі, Об’єднаних Арабських Еміратів та інших країн", - зазначають правоохоронці.

Слідчі Нацполіції повідомили чотирьом особам про підозру у скоєнні крадіжки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України) та несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем (ч. 1 ст. 361 Кримінального кодексу України).

Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Тривають слідчі дії щодо притягнення до відповідальності всіх учасників незаконної діяльності.

Теги: #шахрайство #поліція

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