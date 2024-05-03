3 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 800 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 800 RUSSIAN AGRESSION

3 травня відзначають Міжнародний день Сонця, Всесвітній день свободи преси, Міжнародний день дикої коали, День кондитера.

У Польщі і Японії - День Конституції, у Туреччині - День збройних сил, у Франції - Свято поезії в Тулузі, у США - День тварин з обмеженими можливостями, в Аргентині - День міланеси.

3 травня 2014 року було створено добровольчий батальйон "Айдар".

Православна церква - Велика (Страсна) п'ятниця; святих Тимофія і Маври; Феодосія, ігумена Києво-Печерського; Петра Чудотворця, єпископа Аргоського.

Міжнародний день Сонця

Тридцять років тому, 1994 року, заснований Міжнародним товариством сонячної енергії. Його мета - нагадати людству про нескінченні ресурси, які дає нам Сонце. Основна ідея Дня полягає в тому, щоб наголосити на важливості сонячної енергії та її переваг перед традиційними видами палива, такими як спалювання вуглеводнів.

Всесвітній день свободи преси

Заснований 1993 року Генасамблеєю ООН, після того як представники незалежної преси країн Африки ухвалили "Віндхукську декларацію" 1991 року.

Декларація закликала уряди держав світу забезпечувати свободу преси та її демократичний характер.

У ній наголошувалося, що вільна, плюралістична і незалежна преса є найважливішою складовою частиною будь-якого демократичного суспільства.

Міжнародний день дикої коали

Присвячений підвищенню обізнаності про збереження коал і їхнього природного середовища проживання. Це важливий день для привернення уваги до проблем, з якими стикаються коали, таких як втрата середовища проживання, зміна клімату і хвороби.

Ще цього дня:

1880 - Відкрито перший в Україні львівський кінний трамвай;

1991 - У столиці Намібії підписано "Віндхукську декларацію", що закликає уряди держав світу забезпечувати свободу преси та її демократичний характер. За рішенням ЮНЕСКО визначено як Всесвітній день свободи преси;

1995 - Указом Президента Л.Кучми встановлено перший після 1991 року орден України - Богдана Хмельницького;

2004 - Протестантські церкви, що існували в Нідерландах протягом сотень років окремо, об'єдналися в Протестантську церкву Нідерландів.

Церковне свято

День пам'яті фіваїдських мучеників Тимофія і Маври. Вони жили в 3 столітті, під час гонінь на християн за часів імператора Діоклетіана.

Тимофій був читцем у церкві, відомий відданістю християнській вірі. Був заарештований за відмову віддати священні книги язичникам. Мавра, його дружина, підтримала його рішення не відрікатися від віри навіть під загрозою смерті.

За переказами, Тимофія піддали жорстоким тортурам, викололи очі, але він залишався непохитним у своїй вірі. Мавра, за наказом ігемона, намагалася переконати чоловіка відмовитися від християнства, але потім приєдналася до нього. Обидвох розіп'яли на хрестах.

Іменини: Микола, Павло, Петро, Тимофій, Уляна, Юліана.