В окупованому Бердянську ввечері прогримів вибух і почалася пожежа

В окупованому Бердянську ввечері прогримів вибух, після чого почалася масштабна пожежа в мікрорайоні, повідомляє голова Бердянської військової адміністрації Вікторія Галіцина.

За її словами, потужний вибух струсонув Бердянськ близько 20.20, після чого вогонь "локаційно загорівся" в мікрорайоні Колонія.

Деталі про "вибуховий" вечір четверга в Бердянській міській військовій адміністрації поки що відсутні.

У місцевих пабліках жителі Бердянська поширюють фото з місця пожежі. При цьому, дехто зазначає, що саме в мікрорайоні Колонія на території заводу російські окупанти ремонтують військову техніку.