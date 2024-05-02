Події

12:36 02.05.2024

У п'ятницю в Україні буде тепло і сухо, на півдні вдень до 26°, у Чернігівській та Сумській областях 15-20°

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У п'ятницю в Україні буде тепло і сухо, на півдні вдень до 26°, у Чернігівській та Сумській областях 15-20°

У п'ятницю, 3 травня, в Україні буде тепло і сонячно, без опадів, температура вночі 6-11°, на узбережжі морів до 14°; удень 18-23°, на Закарпатті та у південних областях до 26°, у Чернігівській, Сумській областях та в Карпатах 15-20°, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

У Києві в п'ятницю також буде сухо, вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура вночі 8-10°, вдень 20-22°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 3 травня найвища температура вдень була 30,2° у 2018 р., найнижча вночі -1,2° у 1885 р.

У суботу, 4 травня, також опадів не прогнозується. Вітер північно-східний із переходом на західний, 3-8 м/с. Температура в західних областях уночі 8-13°, удень 19-24°; у східних та у північно-східних областях уночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, удень 11-16°; на решті території вночі 4-9°, удень 15-20°.

У столиці в суботу, 4 травня, без опадів. Вітер північно-східний із переходом на західний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 18-20°.

Теги: #погода #прогноз

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