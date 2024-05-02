"Нова пошта" підтвердила обстріл російською балістикою одного зі своїх відділень в Одесі

Фото: https://t.me/odeskaODA

У "Новій пошті" підтвердили обстріл російською балістикою одного зі своїх відділень в Одесі пізно ввечері в середу.

"Ніч 1 травня. Одеса. Сортувальне депо і відділення "Нової пошти". Щойно в них влучила ракета рашистів", - ідеться в повідомленні пресслужби у фейсбуці.

Повідомляють, що серед співробітників "Нової пошти" загиблих і постраждалих немає.

У пресслужбі зазначили, що клієнтам у повному обсязі компенсують оціночну вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару.

"Завтра зв'яжемося з усіма отримувачами", - зазначили в прес-службі.

Тим часом, посилки, які були в дорозі, перенаправлені на відділення №3 "Нової пошти".

Як повідомлялося, РФ здійснила ракетний обстріл Одеси балістикою, відомо про 13 постраждалих, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.