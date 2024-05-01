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20:39 01.05.2024

Зеленський звільнив Вітюка з посади керівника департаменту кібербезпеки СБУ

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Зеленський звільнив Вітюка з посади керівника департаменту кібербезпеки СБУ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Іллі Вітюка з посади керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.

Відповідний указ №257/2024 опубліковано на сайті глави української держави.

У квітні журналісти "Слідство.інфо" опублікували матеріал про майно родини глави департаменту кібербезпеки Служби безпеки України (СБУ) Іллі Вітюка. Через два дні після публікації журналісти "Слідство.інфо" зробили ще одну публікацію, в якій повідомили, що, на їхню думку, співробітники ТЦК намагалися вручити повістку автору цього матеріалу.

У пресслужбі СБУ заявляли, що перевіряють інформацію від "Слідство.інфо" про інцидент спільно з Міноборони та Генштабом ЗСУ. Згодом у СБУ повідомили агентству, що голова Служби Василь Малюк відсторонив керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Іллю Вітюка від виконання посадових обов'язків на час перевірки обставин, оприлюднених журналістами "Слідство.інфо".

Офіс генерального прокурора повідомив про початок кримінального провадження за фактом інциденту з журналістом видання "Слідство.інфо" з врученням йому повістки - за фактом можливого зловживання службовими повноваженнями та перешкоджання професійній діяльності журналістів з боку співробітників СБУ і ТЦК, із попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.364, ч.3 ст.171 КК України).

У командуванні Сухопутних військ заявили, що за цим фактом проводиться службова перевірка для встановлення всіх обставин події. Службову перевірку доручив провести і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За повідомленнями ЗМІ, перевірки щодо Вітюка розпочалися після розслідування журналістів "Слідство.інфо", які дізналися, що Вітюк знімав з боку спецпідрозділу "Беркут", як розстрілювали протестувальників на Майдані у 2014 р.

 

Теги: #сбу #указ #звільнення

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