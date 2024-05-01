Волонтери ТЧХУ та рятувальники ДСНС евакуювали 84 людини з багатоповерхівки Вишгорода, де виникла пожежа

Волонтери загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) і рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій евакуювали 84 особи з багатоповерхової будівлі Вишгорода (Київська область), де сталася пожежа.

"Вчора волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Київській області спільно з рятувальниками ДСНС України евакуювали людей, з охопленої димом багатоповерхівки… Вдалося евакуювати 84 людини, з них – 20 дітей", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці в середу.

У ТЧХУ розповіли, що внаслідок загоряння на 18-му поверсі багатоповерхового житлового будинку сталося сильне задимлення сходової клітки з 10-го до 22-го поверху. До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації було залучено п'ятьох волонтерів та дві одиниці спеціального транспорту ТЧХУ. Наразі причини пожежі встановлюють.