Події

17:10 01.05.2024

Кількість постраждалих унаслідок обстрілу Золочева Харківської області зросла до восьми осіб - МВС

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Кількість постраждалих унаслідок обстрілу Золочева Харківської області зросла до восьми осіб, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

"Харківщина. За уточненою інформацією, внаслідок обстрілу Золочева двоє людей загинули й вісім дістали поранень. Серед поранених - 11-річний хлопчик", - ідеться в повідомленні МВС.

Раніше повідомлялося про шістьох поранених і двох загиблих.

Як зазначається, за попередніми даними, ворог завдав удару УМПБ Д-30. Пошкоджено адмінбудівлі, приватні домоволодіння, автомобілі.

Повідомляється також, що "близько 12:20 військові росії обстріляли село Лелюківка Куп'янського району. Травми отримала 67-річна жінка. Її доставили до медичного закладу".

Теги: #постраждалі #харківська_область #обстріл

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