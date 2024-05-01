Кількість постраждалих унаслідок обстрілу Золочева Харківської області зросла до восьми осіб - МВС

Кількість постраждалих унаслідок обстрілу Золочева Харківської області зросла до восьми осіб, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

"Харківщина. За уточненою інформацією, внаслідок обстрілу Золочева двоє людей загинули й вісім дістали поранень. Серед поранених - 11-річний хлопчик", - ідеться в повідомленні МВС.

Раніше повідомлялося про шістьох поранених і двох загиблих.

Як зазначається, за попередніми даними, ворог завдав удару УМПБ Д-30. Пошкоджено адмінбудівлі, приватні домоволодіння, автомобілі.

Повідомляється також, що "близько 12:20 військові росії обстріляли село Лелюківка Куп'янського району. Травми отримала 67-річна жінка. Її доставили до медичного закладу".