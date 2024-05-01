Найближчі дні в Україні будуть теплими, невеликий дощ пройде на сході країни

Невеликий дощ очікується вдень у четвер, 2 травня, у Сумській, Харківській і Луганській областях, у решті областей України, а також уночі в усій країні без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер північно-східний, на заході України південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, удень 20-25°, у південній частині до 27°.

У Києві в четвер, 2 травня, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 10°, удень 22-24°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь час метеорологічних спостережень у Києві 2 травня вдень найвища температура була 30,0° тепла в 1934 і 2018 роках, а найнижча вночі - 0,6° морозу в 1962 році.

У п'ятницю, 3 травня, в Україні без опадів. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-13°, на північному сході та сході 3-8° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 18-23° тепла, на Закарпатті та в південних областях до 25°.

У Києві в п'ятницю, 3 травня, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 11-13°, удень 20-22°.