Події

13:09 01.05.2024

Найближчі дні в Україні будуть теплими, невеликий дощ пройде на сході країни

1 хв читати
Найближчі дні в Україні будуть теплими, невеликий дощ пройде на сході країни

Невеликий дощ очікується вдень у четвер, 2 травня, у Сумській, Харківській і Луганській областях, у решті областей України, а також уночі в усій країні без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер північно-східний, на заході України південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, удень 20-25°, у південній частині до 27°.

У Києві в четвер, 2 травня, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 10°, удень 22-24°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь час метеорологічних спостережень у Києві 2 травня вдень найвища температура була 30,0° тепла в 1934 і 2018 роках, а найнижча вночі - 0,6° морозу в 1962 році.

У п'ятницю, 3 травня, в Україні без опадів. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-13°, на північному сході та сході 3-8° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 18-23° тепла, на Закарпатті та в південних областях до 25°.

У Києві в п'ятницю, 3 травня, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 11-13°, удень 20-22°.

Теги: #погода #прогноз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:42 29.04.2024
Найближчими днями в Україні буде тепло, переважно без опадів

Найближчими днями в Україні буде тепло, переважно без опадів

11:20 28.04.2024
На початку тижня в південно-східній частині України очікуються короткочасні дощі, грози

На початку тижня в південно-східній частині України очікуються короткочасні дощі, грози

12:39 26.04.2024
У ніч на суботу на більшій частині України невеликі дощі, у Житомирській і Вінницькій областях можливі заморозки на ґрунті

У ніч на суботу на більшій частині України невеликі дощі, у Житомирській і Вінницькій областях можливі заморозки на ґрунті

14:42 25.04.2024
НБУ поліпшив прогноз інфляції на 2024 р. з 8,6% до 8,2% і несуттєво погіршив його на 2025 р.

НБУ поліпшив прогноз інфляції на 2024 р. з 8,6% до 8,2% і несуттєво погіршив його на 2025 р.

13:58 25.04.2024
Дощова погода в Україні в п'ятницю збережеться, у суботу опадів не прогнозують

Дощова погода в Україні в п'ятницю збережеться, у суботу опадів не прогнозують

20:46 24.04.2024
Більшість банкірів очікують зниження облікової ставки НБУ на 0,5 п.п.

Більшість банкірів очікують зниження облікової ставки НБУ на 0,5 п.п.

12:46 24.04.2024
У західних областях України в четвер удень 9-14°; на решті території 17-22°

У західних областях України в четвер удень 9-14°; на решті території 17-22°

10:11 24.04.2024
Більшість банкірів очікує зниження облікової ставки НБУ на 0,5 в.п.

Більшість банкірів очікує зниження облікової ставки НБУ на 0,5 в.п.

11:58 22.04.2024
Найближчі дні в Україні будуть прохолодними, у середу в більшості областей дощі

Найближчі дні в Україні будуть прохолодними, у середу в більшості областей дощі

12:43 20.04.2024
В Україні в неділю похолодає, пройдуть дощі

В Україні в неділю похолодає, пройдуть дощі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Сумській області в 5-кілометровій зоні від кордону з РФ посилено особливий режим

Керівнику "Київавтодору" висунуто підозру щодо збитків на ремонтах доріг у Києві

Окупанти припинили наступ у районі Авдіївки, відновили наступ на Часів Яр - ISW

ЗС України за добу ліквідували 1120 окупантів

Унаслідок ракетної атаки в Одесі загинуло троє людей, пошкоджено житлові будинки

ОСТАННЄ

У лікарні помер чоловік, який постраждав унаслідок обстрілу Одеси 29 квітня

СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ (МП) із Запоріжжя в розпалюванні релігійної ненависті

У Сумській області в 5-кілометровій зоні від кордону з РФ посилено особливий режим

У парку-пам'ятці "Межигір'я" розпочався процес передання майна в управління державі, після його завершення парк відкриють для відвідувачів

Керівнику "Київавтодору" висунуто підозру щодо збитків на ремонтах доріг у Києві

McDonald's планує відкриття ресторанів у Боярці, Гатному та Чабанах

В Одесі внаслідок обстрілів пошкоджено приміщення представництва омбудсмена

Окупанти припинили наступ у районі Авдіївки, відновили наступ на Часів Яр - ISW

Окупанти завдали ударів по Харкову та передмістю, без постраждалих

Нічна ракетна атака по Одесі здійснена ракетами "Іскандер М" - речник ПС ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА