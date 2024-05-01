Унаслідок ракетної атаки в Одесі загинуло троє людей

Унаслідок ракетної атаки в ніч на середу в Одесі щонайменше троє людей загинули, ще троє дістали поранення, є пошкодження цивільної інфраструктури, повідомив у середу голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Ворог атакував Одесу балістичними ракетами. Унаслідок атаки загинули три людини, ще троє поранені. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога. Є пошкодження цивільної інфраструктури. Висловлюю щирі співчуття сім'ям загиблих", - написав він у своєму телеграм-каналі.