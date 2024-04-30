Ворог за ранок провів уже два невдалі штурми на о. Нестрига, продовжує атакувати Кринки, де ситуація залишається складною - Плетенчук

Російські окупанти безуспішно штурмують острів Нестрига, над яким нещодавно українські сили встановили контроль, а також ворог продовжує атакувати село Кринки на лівому березі Дніпра в Херсонській області, повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.

"Сьогодні вони вже зранку два штурми здійснювали на Нестригу, й обидва невдало. Відступили з втратами безуспішно. Це останній острів від Велетенського (район н.п. Велетенське і Кізомис). Фактично це останній острів перед гирлом річки. Фактично останній острів на правобережній частині цих островів у цьому районі", - розповів спікер в ефірі телемарафону.

Плетенчук зазначив, що "важливо закрити цю територію від можливих диверсантів або можливих ворожих виходів".

"Що і було зроблено, їх (окупантів - ІФ-У) звідти було вибито. Це периметр безпеки насамперед", - сказав він.

Говорячи про обстановку в районі села Кринки Херсонської області, Плетенчук зазначив, що ситуація там залишається складною. За його словами, противник атакував Кринки тричі, й теж безуспішно.

"Ситуація там залишається складною. Насамперед через те, що фактично морпіхи тримаються автономно, оскільки між нами річка Дніпро і, звичайно, логістика там дуже складна. Як і ротація, і евакуація, і інші питання. Проте вони продовжують утримувати свої позиції, незважаючи на те, що сили противника переважають у кількості", - зазначили в Силах оборони півдня.

28 квітня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що на херсонському напрямку українським підрозділам удалося просунутися в районі Велетенського і встановити контроль над островом Нестрига.

Раніше острів був так званою сірою зоною.