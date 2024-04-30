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11:57 30.04.2024

У РФ змінюють імена депортованим з України дітям, що ускладнює їх репатріацію - ISW

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У РФ змінюють імена депортованим з України дітям, що ускладнює їх репатріацію - ISW

РФ позбавляє законних опікунів насильно депортованих і усиновлених українських дітей можливості репатріювати їх, повідомляється про численні випадки зміни їм імен і прізвищ, йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW) за 29 квітня.

"Практика зміни імен і місць народження депортованих українських дітей і всиновлення їх у російські сім'ї, найімовірніше, спрямована на те, щоб стерти документальні сліди обставин їх депортації та їхні справжні особи, щоб ускладнити завдання українському уряду або опікунам дітей знайти або репатріювати їх", - зазначають в інституті.

Водночас аналітики зазначають, що російська влада, включно з Володимиром Путіним і призначеною Кремлем уповноваженою з прав дитини Марією Львовою-Бєловою, часто намагається виправдати депортацію й усиновлення українських дітей гуманітарними міркуваннями й приховати те, що зрештою є частиною геноциду, спрямованого на знищення української ідентичності під виглядом порятунку українських дітей-сиріт.

"Повідомлення про те, що деякі з цих дітей мають законних опікунів, які просять про їх повернення, підривають зусилля Росії стверджувати, що депортація українських дітей є гуманітарною необхідністю, і підкреслюють той факт, що російська влада, схоже, має намір замести сліди, щоб ускладнити спроби знайти цих дітей і повернути їх в Україну", - зазначають в ISW.

 

Теги: #діти #депортація #isw

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