Шмигаль обговорив із прем'єр-міністром Ірландії інтеграцію України в НАТО та ЄС

У понеділок, 29 квітня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів розмову з новим прем'єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом.

"Обговорили ситуацію на полі бою та ракетні атаки, які завдає Росія проти цивільних і критичної інфраструктури. Зазначив, що Україна потребує більшої кількості ППО, щоб захистити людей, і більше артилерії, щоб посилити наших військових", - написав очільник українського уряду у своєму Телеграм-каналі.

Він також подякував Ірландії за підтримку інтеграції України в НАТО та ЄС.

"Розраховуємо на солідарність Ірландії, щоб почати процес переговорів про вступ до Євросоюзу до кінця червня", - зазначив Шмигаль.

Окремо проговорили конфіскацію російських активів.

Як зазначив прем'єр-міністр України: "Працюємо з усіма стейкхолдерами, щоб знайти ефективні правові механізми. Маємо спільну мету - змусити агресора заплатити".

Також Шмигаль висловив вдячність за допомогу Ірландії в гуманітарному розмінуванні та запропонував розвивати спільне виробництво відповідної техніки.