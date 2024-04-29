Столтенберг: Для перемоги Україна має генерувати і підтримувати свої Збройні сили
Для перемоги Україні треба генерувати свої бойові сили, що допоможе зробити закон про мобілізацію, вважає генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
"Для того щоб перемогти, Україні потрібні матеріали. І я впевнений, що члени альянсу будуть їх надавати. Україна також повинна зробити свою частину. Найважливіше - генерувати та підтримувати ваші бойові сили. Отже, я вітаю нове законодавство, згідно з яким українські Збройні сили мають отримати особовий склад, який їм потрібен", - сказав Столтенберг, виступаючи у Верховній Раді в понеділок.
Текст виступу Столтенберга розміщено на сайті Верховної Ради.