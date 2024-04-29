Україна у квітні 2024 року уточнила для Ради Європи перелік наявних обмежень прав і скоротила його - Малюська

Міністр юстиції України Денис Малюська повідомив, що Україна у квітні 2024 року вкотре уточнила для Ради Європи перелік наявних обмежень прав і скоротила його.

"Сьогодні день почався з новин телеграм-каналів: "ми призупинили захист права на власність та вільні вибори". Почав обдзвонювати колег, що ж ми там примудрилися на третій рік війни призупинити та ще й без мого відома? Доповідаю: нічого!", - написав Малюська у фейсбуці в понеділок.

За його словами, повідомлення про можливість застосування обмежень певних прав Україна надіслала практично одразу після запровадження воєнного стану 2022 року, оскільки це частина міжнародних зобов'язань.

"Це не ноу-хау - так чинять усі країни, які ведуть війну (окрім рф, звісно, у них із правами людини завжди погано), а у квітні 2024 року ми в черговий раз уточнили перелік наявних обмежень і зменшили його", - додав він.

Міністр наголосив, що Україна у квітні не призупинила захист, а навпаки - переглянула й забрала застереження щодо обмеження певного набору прав.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Україна повідомила Секретаріат Ради Європи про зміну переліку винятків із власних зобов'язань за документами Ради Європи, зокрема Європейської конвенції з прав людини та основоположних свобод.