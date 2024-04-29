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10:53 29.04.2024

Шахраї викрадають акаунти WhatsApp, використовуючи несправжні петиції про присвоєння "Героя України" захисникам - Мін'юст

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Шахраї викрадають акаунти WhatsApp, використовуючи несправжні петиції про присвоєння "Героя України" захисникам - Мін'юст

У Міністерстві юстиції заявляють, що шахраї викрадають акаунти WhatsApp, використовуючи несправжні петиції про присвоєння звання Героя України загиблим захисникам.

"Зловмисники розсилають повідомлення в WhatsApp, закликаючи проголосувати за електронну петицію про присвоєння звання "Герой України" посмертно військовослужбовцям ЗСУ. Повідомлення містять посилання на фейковий сайт, який імітує офіційну вебсторінку "Електронних петицій", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що, згідно з алгоритмом дій шахраїв, користувач переходить за посиланням у повідомленні, де на фейковому сайті пропонується ввести номер телефону та отримати код, після введення коду зловмисники отримують доступ до акаунту WhatsApp.

Повідомляється, що в результаті зловмисники можуть читати повідомлення, бачити фото та відео, а також надсилати повідомлення від імені користувача.

Теги: #шахраї #акаунти

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