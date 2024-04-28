На Харківщині за добу двоє мирних жителів постраждали внаслідок обстрілів

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Минулої доби ворожих обстрілів зазнали приблизно 15 населених пунктів Харківської області, є постраждалі серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Вовчанськ. Ворожий FPV-дрон влучив у вантажний автомобіль. Поранення дістали двоє цивільних водіїв віком 53 і 59, їх госпіталізували до медичного закладу", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він також повідомив, що минулої доби ворожого обстрілу з РСЗВ зазнало с. Благодатівка (пошкоджено 20 господарських споруд), а у Вовчанських Хуторах окупанти вдарили КАБ по будівлі дитячого садка.