Події

10:28 28.04.2024

На Харківщині за добу двоє мирних жителів постраждали внаслідок обстрілів

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На Харківщині за добу двоє мирних жителів постраждали внаслідок обстрілів
Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

Минулої доби ворожих обстрілів зазнали приблизно 15 населених пунктів Харківської області, є постраждалі серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Вовчанськ. Ворожий FPV-дрон влучив у вантажний автомобіль. Поранення дістали двоє цивільних водіїв віком 53 і 59, їх госпіталізували до медичного закладу", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він також повідомив, що минулої доби ворожого обстрілу з РСЗВ зазнало с. Благодатівка (пошкоджено 20 господарських споруд), а у Вовчанських Хуторах окупанти вдарили КАБ по будівлі дитячого садка.

Теги: #харківська_область #обстріли

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