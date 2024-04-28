Німеччина бореться з хвилею шпигунських загроз з боку Росії та Китаю

Лише цього місяця в Німеччині було заарештовано шістьох підозрюваних у шпигунстві, що викликало потік звинувачень у російському та китайському шпигунстві, повідомляє ВВС в неділю.

Для вкрай правої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдГ) це виявилося особливо незручним, оскільки два її головні кандидати на європейських виборах у червні опинилися під прицілом.

Помічника депутата Європарламенту Максиміліана Кра, який очолює список партії, заарештовано за підозрою у шпигунстві на користь Китаю. Цзянь Г звинувачується в тому, що він є «співробітником китайської секретної служби».

Прокурори також розпочали попереднє розслідування щодо самого політика з приводу передбачуваних платежів із проросійських та китайських джерел. Пан Кра заперечує будь-які правопорушення.

Декількома днями раніше Петро Бистрон, друге ім'я в списку АдГ, спростував звинувачення в тому, що він отримував гроші з веб-сайту "Голос Європи", який, як стверджує європейська розвідка, був прикриттям для російської розвідки.

Але звинувачення виходять далеко за межі АДГ. Двоє громадян Німеччини російського походження було заарештовано за підозрою у змові з метою саботувати військову допомогу Німеччині Україні, а троє німців було затримано за підозрою у плануванні передачі передових конструкцій двигунів китайської розвідки.

"Справді незвичайно, що майже одночасно були затримані три мережі, які [імовірно] займалися свого роду шпигунством на користь Росії та Китаю", - сказала Нура Чалаті, науковий співробітник Центру сучасного Сходу Лейбніца.

Вважається, що у всіх трьох випадках шпигунства вирішальну роль зіграли зусилля внутрішньої розвідки Німеччини BfV.

"Наші органи безпеки... значно посилили свої контррозвідувальні зусилля", - заявила міністр внутрішніх справ Ненсі Фейзер.

Арешти відбулися одразу після повернення канцлера Олафа Шольца з широкомасштабних переговорів із президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні.

Кількома місяцями раніше високопосадовець німецької служби зовнішньої розвідки BND на ім'я Карстен Л. постав перед судом за звинуваченням у передачі секретної інформації росіянам в обмін на виплати у розмірі близько 400 000 євро.

Публічні репресії проти підозрюваних у шпигунстві можуть бути одним із способів надіслати сигнал як друзям, так і ворогам про те, що Берлін серйозно ставиться до безпеки.

BND та BfV заявили, що не коментують поточні операції.