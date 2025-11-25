Трамп: під час розмови з лідером КНР обговорив питання України та Росії

Президент США Дональд Трамп повідомив, що під час телефонної розмови з лідером КНР Сі Цзіньпіном вони обговорили питання, пов’язані з Україною та Росією.

"Я щойно мав дуже плідну телефонну розмову з президентом Китаю Сі. Ми обговорили багато тем, включаючи Україну/Росію… Ми уклали гарну та дуже важливу угоду для наших фермерів - і вона буде тільки кращою. Наші відносини з Китаєм надзвичайно міцні!", - написав Трамп у Truth Social.

За його словами, розмова з Сі Цзіньпіном була продовженням їхньої зустрічі в Південній Кореї три тижні тому. "Відтоді з обох сторін досягнуто значного прогресу в забезпеченні актуальності та точності наших угод. Тепер ми можемо зосередитися на загальній картині", - зазначив Трамп.

Лідери обмінялися запрошеннями один одного до своїх країн. Так, Трампа очікують в Пекіні в квітні наступного року, а Трамп, у свою чергу, чекає лідера КНР пізніше цього року.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115605897178712132