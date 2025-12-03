Інтерфакс-Україна
14:43 03.12.2025

Макрон прибув до Китаю з державним візитом

Макрон прибув до Китаю з державним візитом

Президент Франції Емманюель Макрон прибув до Китаю с триденним державним візитом, під час зустрічі з Сі Цзіньпіном він буде обговорювати, зокрема, війну в Україні, повідомляє у середу France24.

Зазначається, що четвертий візит Макрона до Китаю підкреслює, наскільки "важливими для нього залишаються відносини з Пекіном".

Поїздка починається з екскурсії садами Забороненого міста, перед двосторонньою зустріччю з Сі Цзіньпіном і пресбріфіногм завтра.

Очікується, що обговорення будуть зосереджені на торговельно-економічних зв'язках, геополітичній напруженості на Близькому Сході і на вкрай чутливій ситуації в Україні та продовження переговорів про мир.

Як повідомлялось 1 грудня, президент Франції Емманюель Макрон у середу під час свого візиту в Китаї попросить лідера країни Сі Цзіньпіна "вплинути" на РФ, щоб домогтися припинення вогню в Україні, повідомляє телеканал BFMTV.

Теги: #візит #китай #макрон

