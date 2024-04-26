Команда Трампа готує пропозиції для послаблення незалежності ФРС - WSJ

Команда Дональда Трампа розробляє пропозиції, що дозволили б послабити незалежність Федеральної резервної системи (ФРС) у разі повернення колишнього президента в Білий дім, пише The Wall Street Journal.

За словами джерел газети, колишні члени адміністрації Трампа та інші його союзники протягом останніх кількох місяців обговорювали низку пропозицій - від поетапних змін у політиці до спроби надання президенту ролі в ухваленні рішень щодо грошово-кредитної політики.

Невелика група помічників Трампа, робота якої настільки секретна, що про неї не знають навіть його колишні економічні радники, підготувала приблизно 10-сторінковий документ, що змальовує бачення політики ФРС, пише WSJ.

Вони, зокрема, вважають, що керівництво Федрезерву має консультуватися з Трампом, ухвалюючи рішення щодо відсоткових ставок.

Підготовлений документ рекомендує більш активно використовувати міністерство фінансів для контролю за діями ЦБ. У ньому також стверджується, що Трамп, у разі повернення на посаду президента США, матиме повноваження для звільнення Джерома Пауелла з посади голови ФРС до завершення його чотирирічного терміну служби на цій посаді 2026 року. При цьому Пауелл зможе залишитися в раді керівників Федрезерву.

Деякі джерела WSJ зазначають, що окреслені в документі ініціативи отримали підтримку Трампа.

За словами інших джерел, Трамп, який неодноразово заявляв, що любить низькі відсоткові ставки і незадоволений тим, що не може вплинути на них як президент, ще не ухвалив рішення щодо свого підходу до взаємодії з ФРС. Наразі він сфокусований на майбутніх виборах і власних юридичних позовах.

Проте він уже провів попередні переговори зі своїми радниками щодо можливих кандидатів на посаду глави американського ЦБ.

Будь-які спроби Трампа взяти під контроль ФРС зіткнуться з серйозними інституційними перешкодами, зазначає WSJ.