Інтерфакс-Україна
Економіка
21:18 30.07.2025

ФРС залишила базову ставку в діапазоні 4,25-4,5%, як і очікувалося

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ФРС залишила базову ставку в діапазоні 4,25-4,5%, як і очікувалося

Федеральна резервна система (ФРС) зберегла відсоткову ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) в діапазоні 4,25-4,5% річних, йдеться в повідомленні Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC) за підсумками засідання, що завершилося в середу.

Рішення збіглося з очікуваннями більшості аналітиків та економістів.

Два члени ради керівників ФРС - Крістофер Воллер і Мішель Боуман - проголосували проти рішення про збереження ставки на колишньому рівні. Вони воліли б знизити її на 25 базисних пунктів (б.п.) на цьому засіданні.

Теги: #засідання #підсумки #фрс #сша

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