Бессент не претендує на вакантну посаду в раді керівників ФРС - Трамп

Президент США Дональд Трамп не розглядає кандидатуру міністра фінансів Скотта Бессента на вакантне місце в раді керівників Федеральної резервної системи (ФРС).

При цьому президент заявив в інтерв'ю CNBC, що оголосить про свій вибір "найближчим часом".

Минулого тижня член ради керівників ФРС Адріана Куглер оголосила про те, що залишить цю посаду на кілька місяців раніше терміну - 8 серпня, а не 31 січня 2026 року.

Трамп назвав її рішення "приємним сюрпризом".

Відхід Куглер надає президенту можливість призначити на цю посаду людину, яка надалі може стати керівником Федрезерву після закінчення терміну повноважень нинішнього глави Джерома Павелла у травні наступного року.

"Це буде один із чотирьох кандидатів", - сказав Трамп. Він розглядає як "дуже хороших" кандидатів нинішнього економічного радника Білого дому Кевіна Гассета, а також Кевіна Ворша, який обіймав аналогічну посаду в адміністрації президента США Джорджа Буша і пізніше входив до ради керівників ФРС.

Президент не назвав двох інших кандидатів, але сказав, що Бессент не претендуватиме на цю посаду, оскільки хоче залишитися на посаді міністра фінансів.