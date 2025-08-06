Інтерфакс-Україна
Події
08:57 06.08.2025

Бессент не претендує на вакантну посаду в раді керівників ФРС - Трамп

1 хв читати
Бессент не претендує на вакантну посаду в раді керівників ФРС - Трамп

Президент США Дональд Трамп не розглядає кандидатуру міністра фінансів Скотта Бессента на вакантне місце в раді керівників Федеральної резервної системи (ФРС).

При цьому президент заявив в інтерв'ю CNBC, що оголосить про свій вибір "найближчим часом".

Минулого тижня член ради керівників ФРС Адріана Куглер оголосила про те, що залишить цю посаду на кілька місяців раніше терміну - 8 серпня, а не 31 січня 2026 року.

Трамп назвав її рішення "приємним сюрпризом".

Відхід Куглер надає президенту можливість призначити на цю посаду людину, яка надалі може стати керівником Федрезерву після закінчення терміну повноважень нинішнього глави Джерома Павелла у травні наступного року.

"Це буде один із чотирьох кандидатів", - сказав Трамп. Він розглядає як "дуже хороших" кандидатів нинішнього економічного радника Білого дому Кевіна Гассета, а також Кевіна Ворша, який обіймав аналогічну посаду в адміністрації президента США Джорджа Буша і пізніше входив до ради керівників ФРС.

Президент не назвав двох інших кандидатів, але сказав, що Бессент не претендуватиме на цю посаду, оскільки хоче залишитися на посаді міністра фінансів.

Теги: #фрс #трамп #кадри

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:51 06.08.2025
Трамп заявив, що ухвалить рішення щодо санкцій проти РФ у недалекому майбутньому

Трамп заявив, що ухвалить рішення щодо санкцій проти РФ у недалекому майбутньому

03:47 06.08.2025
Трамп у п'ятницю прийме у Білому домі лідерів Вірменії та Азербайджану - ЗМІ

Трамп у п'ятницю прийме у Білому домі лідерів Вірменії та Азербайджану - ЗМІ

03:32 06.08.2025
Трамп назвав Венса ймовірним наступником на посаді президента США

Трамп назвав Венса ймовірним наступником на посаді президента США

00:05 06.08.2025
Трамп: завтра у нас зустріч з Росією

Трамп: завтра у нас зустріч з Росією

17:44 05.08.2025
Україна підготувала проєкт угоди з США щодо дронів, готова обговорити і укласти її – розмова Зеленського з Трампом

Україна підготувала проєкт угоди з США щодо дронів, готова обговорити і укласти її – розмова Зеленського з Трампом

09:34 04.08.2025
Трамп висуне кандидатів на посаду глави ФРС і керівника Бюро статистики найближчими днями

Трамп висуне кандидатів на посаду глави ФРС і керівника Бюро статистики найближчими днями

21:18 30.07.2025
ФРС залишила базову ставку в діапазоні 4,25-4,5%, як і очікувалося

ФРС залишила базову ставку в діапазоні 4,25-4,5%, як і очікувалося

09:37 30.07.2025
ФРС у середу завершує засідання, ринок не чекає зниження ставки

ФРС у середу завершує засідання, ринок не чекає зниження ставки

21:59 18.07.2025
Федрезерв, імовірно, зможе суттєво знизити ставку протягом року - голова ФРБ Чикаго

Федрезерв, імовірно, зможе суттєво знизити ставку протягом року - голова ФРБ Чикаго

10:10 17.07.2025
У Раді зареєстровані президентські проєкти постанов про призначення Свириденко прем'єром, Сибіги – главою МЗС, Шмигаля – главою Міноборони

У Раді зареєстровані президентські проєкти постанов про призначення Свириденко прем'єром, Сибіги – главою МЗС, Шмигаля – главою Міноборони

ВАЖЛИВЕ

Ворог атакував Ізмаїльський район на Одещині: пошкоджено газову інфраструктуру

Шмигаль підтвердив погодження США продажу безпекової допомоги Україні на $200 млн

Голова Держкіно Осіпов розраховує на збільшення фінансування сфери кіно до 2 млрд грн в держбюджеті-2026

Дві жертви та 12 постраждалих через ворожу атаку Запорізької області

Ворожий дрон вдарив по АЗС у Харкові, за попередніми даними є постраждалі

ОСТАННЄ

Після бомбардування бази відпочинку під Запоріжжям ушпиталені 9 людей, серед них є діти – обладміністрації

Один з поранених внаслідок удару по Києву 31 липня помер, кількість жертв сягнула 32 – КМВА

Вторинні мита зроблять енергоресурси РФ задорогими для тих, хто вважає їх надто дешевими – Єрмак

У Болграді демонтували пам’ятник Пушкіну - Мінкультури

Система обліку реалізованих кінотеатрами квитків "Єдиний електронний квиток" запрацює у жовтні-2025 - голова Держкіно Осіпов

ППО знешкодила 36 з 45 ворожих дронів

Гетманцев очікує призначення директора БЕБ в середу

Ворог атакував Ізмаїльський район на Одещині: пошкоджено газову інфраструктуру

Окупанти скинули фугасні авіабомби на базу відпочинку під Запоріжжям

Рада найближчим часом ухвалить зміни до закону про держпідтримку кінематографії, прогнозує голова Держкіно Осіпов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА