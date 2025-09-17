Інтерфакс-Україна
Економіка
21:48 17.09.2025

ФРС знизила базову ставку вперше з грудня - на 25 б.п., як і очікувалося

1 хв читати
ФРС знизила базову ставку вперше з грудня - на 25 б.п., як і очікувалося

Федеральна резервна система (ФРС) знизила відсоткову ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) на 25 базисних пунктів (б. п.) - до 4-4,25% річних, йдеться в повідомленні Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC) за підсумками засідання, що завершилося в середу.

Рішення збіглося з очікуваннями більшості аналітиків та економістів.

За нього проголосували всі керівники Федрезерву, крім члена ради керівників Стівена Мірана, який виступив за зниження ставки на 50 б.п.

Теги: #засідання #підсумки #фрс #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:12 17.09.2025
Пентагон підтвердив, що відправляв спостерігачів на військові навчання РФ та Білорусі, – ЗМІ

Пентагон підтвердив, що відправляв спостерігачів на військові навчання РФ та Білорусі, – ЗМІ

01:51 17.09.2025
Трамп повідомив про угоду з Китаєм щодо продовження функціонування додатка TikTok у США - ЗМІ

Трамп повідомив про угоду з Китаєм щодо продовження функціонування додатка TikTok у США - ЗМІ

23:38 16.09.2025
Президентка Єврокомісії обговорила з Трампом санкції проти РФ в телефонній розмові

Президентка Єврокомісії обговорила з Трампом санкції проти РФ в телефонній розмові

21:07 16.09.2025
Моді заявив, що підтримує мирні ініціативи США щодо України

Моді заявив, що підтримує мирні ініціативи США щодо України

12:06 10.09.2025
Шмигаль озвучив перелік ключових домовленостей 30-го засідання у форматі "Рамштайн"

Шмигаль озвучив перелік ключових домовленостей 30-го засідання у форматі "Рамштайн"

21:34 09.09.2025
Міністри оборони Британії, Франції, Німеччини, Італії та Польщі проведуть переговори у Лондоні у середу, Шмигаль також візьме участь

Міністри оборони Британії, Франції, Німеччини, Італії та Польщі проведуть переговори у Лондоні у середу, Шмигаль також візьме участь

17:36 09.09.2025
Розпочалося 30-те засідання у форматі "Рамштайн"

Розпочалося 30-те засідання у форматі "Рамштайн"

22:37 08.09.2025
Сибіга: Фінляндія скликає спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ на прохання України

Сибіга: Фінляндія скликає спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ на прохання України

20:53 08.09.2025
Кабінет міністрів після ворожого влучення у Будинок уряду провів засідання у Клубі Кабміну

Кабінет міністрів після ворожого влучення у Будинок уряду провів засідання у Клубі Кабміну

18:45 05.09.2025
Фіцо пропонує організувати 20-го жовтня 4-те засідання міжурядової комісії на території Словаччини

Фіцо пропонує організувати 20-го жовтня 4-те засідання міжурядової комісії на території Словаччини

ВАЖЛИВЕ

Гендиректор "Укрпошти" спростував інформацію про загрозу дефолту компанії

Проєкт держбюджету-2026 передбачає збільшення на 51,5% фінансування Мінветеранів

Міністр фінансів України оцінює дефіцит фінансування на 2026р у EUR16 млрд

"Метінвест" завершив I півріччя зі збитком $58 млн, EBITDA знизилось на 49%

МХП у II кв.-2025 збільшила чистий прибуток на 48%

ОСТАННЄ

ЄБРР надасть гарантію Укрексімбанку для нових енергокредитів на EUR100 млн

Україна отримала 400 додаткових квот для вантажних перевезень до Азербайджану та Боснії і Герцеговини

Україна має намір домовитися з Австралією про усунення подвійного оподаткування доходів – проєкт конвенції

Кабмін розподілив 6,2 млрд грн на "вчительську доплату"

Монети номіналом 10 копійок з 1 жовтня поступово вилучатимуться з обігу – НБУ

ФДМУ виставив на приватизацію державну частку в АТ "Завод "Квант" у Києві за 172,9 млн грн

Великий розрив між середньою і мінімальною зарплатою на 2026р свідчить про високий рівень тіньової економіки - Жолнович

Обсяг нового будівництва житла в Україні в I пів.-2025 виріс на 45% - Держстат

Введення санкцій проти румунського порту Констанца може призвести до подорожчання палива – директор "А-95"

Проєкт держбюджету-2026 передбачає фінансування ЦВК на рівні 2025 р.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА