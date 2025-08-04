Трамп висуне кандидатів на посаду глави ФРС і керівника Бюро статистики найближчими днями

Президент США Дональд Трамп висуне свого кандидата на посаду наступного голови Федеральної резервної системи (ФРС) найближчими днями.

Як заявив Трамп журналістам у неділю, він також оголосить кандидата на посаду нового глави Бюро статистики міністерства праці США. У п'ятницю він звільнив його керівника Еріку МакЕнтарфер після виходу статданих, які показали різке ослаблення американського ринку праці.

Кількість робочих місць в економіці США в липні збільшилася на 73 тис., тоді як аналітики, опитані Trading Economics, у середньому прогнозували зростання на 110 тис. Водночас дані за два попередні місяці були суттєво переглянуті в бік зниження: у червні та травні кількість робочих місць зросла лише на 14 тис. і на 19 тис., а не на 147 тис. і 144 тис. відповідно, як було оголошено раніше.

Безробіття в США в липні підвищилося до 4,2% з червневих 4,1%.

Трамп обвинуватив МакЕнтарфер, призначену колишнім президентом Джо Байденом, у фальсифікації статистики щодо зайнятості. Однак жодних доказів на підтримку тверджень Трампа про маніпуляцію даними з боку Бюро статистики Мінпраці, яке також опікується даними за споживчими цінами і цінами виробників, не було представлено.

"Нам потрібні точні дані щодо зайнятості", - написав Трамп у соцмережі Truth Social, додавши, що Мачентарфер буде замінено кимось "набагато компетентнішим і кваліфікованішим".

Трамп постійно критикує нинішнього главу Федрезерву Джерома Павелла, вимагає від нього зниження базової процентної ставки. ФРС утримує ставку в діапазоні 4,25-4,5% річних з грудня минулого року. Термін служби Павелла на посаді голови американського ЦБ закінчується в травні 2016 року.

Основними кандидатами на посаду наступного глави ФРС вважають радника Білого дому з економічних питань Кевіна Гассета, а також Кевіна Ворша, який обіймав цю посаду в адміністрації президента США Джорджа Буша і пізніше входив до ради керуючих ФРС. Серед інших претендентів на цю посаду також називають міністра фінансів США Скотта Бессента.