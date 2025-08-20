Інтерфакс-Україна
16:58 20.08.2025

Трамп закликав члена ради керівників ФРС Лізу Кук піти у відставку через звинувачення в шахрайстві з іпотекою

Президент США Дональд Трамп закликав до відставки члена ради керівників Федеральної резервної системи (ФРС) Лізи Кук на тлі звинувачень у шахрайстві з іпотекою, висунутих проти неї головою Федерального агентства житлового фінансування (FHFA) США Біллом Пулте.

"Кук має піти у відставку, негайно", - написав Трамп у соцмережі Truth Social, прикріпивши до допису посилання на статтю Bloomberg, у якій ідеться про претензії до неї.

Як повідомляє агентство, Пулте, який є вірним прихильником Трампа, 15 серпня надіслав звернення генеральній прокурорці США Пем Бонді, закликавши її провести розслідування щодо Кук у зв'язку з двома іпотечними кредитами.

У листі, з копією якого ознайомилося агентство, стверджується, що Кук "підробила банківські документи і відомості про власність, щоб отримати вигідніші умови за іпотечними кредитами", що є шахрайством і підпадає під кримінальне переслідування.

Відставка Кук відкрила б ще одну вакансію в керівництві ФРС, на яку Трамп міг би призначити свого кандидата, зазначає Bloomberg.

Раніше цього місяця Адріана Куглер, яка входила до ради керівників Федрезерву з вересня 2023 року, несподівано залишила свою посаду на кілька місяців раніше терміну. Її термін служби в раді керівників завершувався 31 січня 2026 року. Трамп заявив, що висуне на вакантне місце Стівена Мірана, який очолює раду економічних консультантів Білого дому.

Трамп постійно критикує ФРС, вимагаючи різкого пом'якшення грошово-кредитної політики. Американський ЦБ утримує базову процентну ставку на рівні 4,25-4,5% з грудня минулого року.

